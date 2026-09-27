O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, reiterou que o time vai subir para a Série A, após a vitória no clássico sobre o Goiás por 1 a 0 na Serrinha, e comentou sobre um possível desentendimento com o goleiro Paulo Vitor. O dirigente chamou o jogador de “doido varrido” e disse que vai apurar se houve de fato alguma manifestação do atleta contra ele.\n“O Atlético-GO vai subir para a Série A, pode ter certeza. Com esse 1º tempo aqui, Netinho, Marrony, o próprio Peixoto, Coutinho, os dois atacantes de lado… um futebol organizado, time bem posicionado. O grande adversário do Atlético-GO é a falta de foco. Mas tem qualidade, o time é bom”, analisou Adson Batista.\nApós o apito final, Paulo Vitor verbalizou algumas palavras em direção ao camarote rubro-negro, em forma de protesto. O goleiro teria dito frases como "falastrão, joguei 11 anos na Europa, eu sou bom para car**". Questionado sobre um possível desentendimento com o jogador, Adson Batista afirmou desconhecer qualquer questão neste sentido.