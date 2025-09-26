O presidente Adson Batista citou a reformulação feita por ele no elenco do Atlético-GO com um dos principais fatores que explicam a arrancada que o Dragão construiu na Série B. O time rubro-negro venceu o América-MG, por 1 a 0, na noite de quinta-feira (25), chegou a 18 pontos (em 27) no returno da competição e está a cinco pontos da faixa do acesso (G4) à Série A.\n"Eu baratei (reduzi) o time em RS 500 mil. Trouxe jogadores com o nosso perfil. Jogador quando está de barriga cheia e sem motivação para vestir a camisa, você tem de trocar", destacou o dirigente do clube rubro-negro, para dar a noção de causa e efeito das trocas no elenco.\nPara Adson Batista, tirar atletas do elenco e reforçar com outros nomes e perfis fez efeito nos últimos jogos do Dragão na Série B. Quem chegou, briga por espaço no time e corresponde na média do possível.