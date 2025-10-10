O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovanni Guerra, esteve em Goiânia e falou sobre a revitalização do Autódromo Internacional Ayrton Senna. De acordo com o dirigente, as mudanças colocam o lugar em um patamar parecido com o do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o que abre novas possibilidades para o futuro.\n“A reforma devolve essa praça esportiva para o mundo, não só para Goiânia, para o estado de Goiás e para o Brasil. Isso devolve a autoestima, tudo o que Goiás já fez no automobilismo. Me sinto muito feliz de poder ajudar a fomentar o turismo, a economia como um todo, os sonhos, a paixão, os empresários, todo o ecossistema do automobilismo. Nós vamos devolver na enésima potência esse investimento”, declarou ao POPULAR.\nLeia também\n+ MotoGP em Goiânia: quase 80% dos ingressos são adquiridos por público de fora de Goiás