Anders Pettersson, presidente da Confederação Brasileira de Desporto na Neve (CBDN) acredita que a medalha de Lucas Pinheiro Bratheen vai ter reflexos para o país nos esportes de inverno.\nNos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, Lucas conquistou o ouro no slalom gigante —primeira medalha da América Latina— e caiu na primeira descida no slalom.\n"Essa medalha vai ter uma importância muito grande, eu diria que não só para os esportes de inverno, da neve, mas para o esporte brasileiro como um todo, que até agora o Brasil foi muito focado nos esportes de verão", disse, em entrevista ao Comitê Olímpica Brasileiro (COB).\nLucas Pinheiro cai na primeira descida e é eliminado no slalom\nLucas Pinheiro é ouro no slalom gigante e conquista 1ª medalha do Brasil na história das Olimpíadas de Inverno\nVai alavancar, vai abrir uma outra porta, mostra que o brasileiro também é talentoso nos esportes de inverno. Então é um marco, é um quebra-água que vai mostrar como nós vamos estar daqui para frente Anders Pettersson