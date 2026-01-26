Presidente da CBF, Samir Xaud afirmou que o Brasil tem interesse em sediar a próxima edição do Super Mundial de Clubes, em 2029.\n"Isso é um assunto que a gente já lançou, ainda não lançamos a campanha em si, mas já se fala nos bastidores. Vamos trabalhar para isso, acreditamos que o Brasil está apto a receber esse evento grandioso. Isso requer muita conversa, ajustes, mas vamos colocar nossa candidatura para 2029", disse.\nTécnico do Atlético-GO rejeita apelido de 'Rei dos Clássicos' e quer tomar "bom vinho" após vitória sobre o Vila\nA Fifa ainda não abriu as candidaturas para definir qual será a próxima sede do torneio. A edição inaugural foi disputada no ano passado, nos Estados Unidos e terminou com o Chelsea campeão sobre o PSG.\nEspanha, Marrocos e Qatar aparecem entre demais interessados em receber o próximo Mundial, segundo a imprensa europeia.