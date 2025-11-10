O presidente Samir Xaud afirmou que o técnico Carlo Ancelotti está "tranquilo" após as falas polêmicas de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão. O dirigente ainda saiu em defesa da arbitragem brasileira.\n"Conversei [com o Carlo Ancelotti]. Ele tá tranquilo, se manteve tranquilo. [O episódio] Não afetou o Ancelotti. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia e discriminação por conta de nacionalidade. A gente vê o profissional pela competência dele. Então, a CBF tá tranquila em relação a isso, o Ancelotti tá tranquila, isso não vai atrapalhar nada", diz Samir Xaud, presidente da CBF.\nLeia também\n+Goiás vive expectativa de retorno de lesionados para dois últimos jogos da Série B\nNa última semana, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira constrangeram Ancelotti durante o Segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, organizada pela Federação Brasileira de Treinadores (FBTF). Ao lado de Ancelotti, ambos dispararam críticas contra técnicos estrangeiros.