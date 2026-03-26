O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, afirmou que foi "pego de surpresa" com o meião do uniforme da seleção brasileira apresentado pela Nike com a inscrição "Brasa" em vez de "Brasil". Segundo o dirigente, o lema definido pela empresa para descrever sua campanha de marketing não estará no uniforme dos jogadores.\n"Fui pego um pouco de surpresa. O que me foi apresentado quando estava lá não tinha 'Brasa', mas sabíamos que havia uma campanha publicitária que seria feita para a Copa em relação a isso. De antemão, pelo respeito que tenho pela bandeira do Brasil, que todos já sabem, e pela seleção brasileira, não tem 'Brasa' no nosso uniforme principal", disse Xaud em entrevista à ESPN.\nApesar de afirmar que não tinha conhecimento da escolha feita pela patrocinadora, o dirigente disse que o meião apresentado se trata apenas de uma campanha de divulgação. "Isso foi feito pela Nike para uma campanha publicitária isolada, mas deixo claro que nosso uniforme é o nosso manto, verde e amarelo. Sempre deixo isso claro."