O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, esteve em Goiânia para direcionar um trabalho integrado do quadro de árbitros da Federação Goiana de Futebol (FGF). Ele participou das atividades de pré-temporada dos árbitros de Goiás, fez videoconferência com representantes de clubes e procurou trabalhar para que os profissionais cresçam na carreira e tenham boas atuações nas competições. Ele falou sobre as regras, os protocolos e o uso do VAR nas partidas.\nRodrigo Cintra, em entrevista à FGF TV, explicou como vai se dar a renovação dos árbitros e a profissionalização deles num futuro próximo. A promessa é de que, até o final do primeiro semestre deste ano, um primeiro grupo da arbitragem brasileira já esteja profissionalizada, atuando nos jogos das Séries A e B.\nSegundo ele, a Comissão de Arbitragem da CBF trabalha para levar adiante o projeto Arbitragem Sem Fronteiras, para atualizar os profissionais da área. "Temos o projeto Arbitragem Sem Fronteiras, promovendo a aproximação dos critérios, trazendo os elementos técnicos, as novidades e estamos no campo com os árbitros", contou Rodrigo Cintra sobre como a iniciativa vai se desenvolver no projeto.