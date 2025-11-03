O presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas, será o chefe de delegação da seleção brasileira nos dois próximos amistosos da equipe, contra Tunísia e Senegal, nos dias 15 e 18 de novembro. O dirigente foi convocado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.\n"Vejo como uma grande responsabilidade e um grande sinal de confiança por parte do presidente Samir e da CBF colocar o estado de Goiás para representar o futebol brasileiro mundo afora. Nossa federação tem um trabalho muito sério e consolidado, isso fica sempre destacado em nossas reuniões e nossos encontros nacionais. Essa convocação só reitera o prestígio e a credibilidade que o futebol goiano têm a nível nacional", disse Ronei Freitas ao POPULAR.\nAs partidas em questão, diante dos dois adversários africanos, serão realizadas em Londres, na Inglaterra, e em Lille, na França. A função de Ronei Freitas será representar a CBF em encontros oficiais e acompanhar de perto todas as atividades da seleção, integrando o grupo formado por dirigentes da CBF, comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti e os atletas convocados.