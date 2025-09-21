O presidente do Atlético-GO disse que se a equipe rubro-negra entrar na faixa do acesso (G4), vai subir à Série A. O clube goiano venceu o Remo, fora de casa, ampliou a sequência invicta na Série B e está a seis pontos do grupo dos quatro primeiros colocados.\nA fala do dirigente ocorre em meio ao momento positivo do Atlético-GO, que venceu três jogos e empatou outros dois na sequência de cinco partidas sem derrota na Série B. "Se o Atlético-GO chegar ao G4, se entrar, pode cravar que vai subir. Os jogadores vestem a camisa com orgulho", afirmou Adson Batista.\nA vitória de 1 a 0 do Alético-GO sobre o Remo, na noite deste sábado (2), em Belém, no Estádio Baenão, modificou o clube em termos de expectativa. Se antes o discurso era de somar os 45 pontos o mais rápido possível para evitar o risco de rebaixamento, a partir do resultado positivo obtido na capital paraense, há outro olhar dos atleticanos sobre as chances de acesso.