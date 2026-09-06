O Atlético-GO continua perseguindo uma vaga no G6 e, até sexta-feira (11), tem o prazo para fechar mais contratações ou liberar jogadores. O presidente Adson Batista disse que a saída de atletas pesa, pois o elenco está inchado e será preciso diminuir a folha salarial, e ainda espera pela recuperação do meia atacante uruguaio David Terans.\nTerans foi anunciado pelo Atlético-GO, chegou a treinar no CT do Dragão, mas voltou a sentir dores no tendão de Aquiles e retornou ao Fluminense, clube ao qual está vinculado, para cirurgia no local onde sentiu dores durante os treinamentos.\n"Estou avaliando a questão do Terans junto ao departamento médico do Fluminense e junto ao Fluminense. Ele (Terans) está numa recuperação muito boa. De repente, pode nos ajudar", afirmou Adson Batista.\nCaso decida pela inscrição de Terans, a movimentação terá de ser rápida, porque o prazo para o fechamento da janela de transferência de jogadores termina na sexta-feira (11).