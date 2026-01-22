O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, classificou a derrota por 3 a 1 para a Jataiense, nesta quarta-feira (21), como um "acidente de percurso" e um "dia atípico". Para o dirigente, a atuação serve como lição para a sequência da temporada. Ele reconheceu os méritos da Raposa do Sudoeste e afirmou que o foco do Dragão agora é a preparação para o clássico deste domingo (25), contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).\n"Foi um acidente de percurso. Algumas coisas acontecem e temos de fazer as avaliações. Confio no nosso time e vamos confiantes para o clássico, que é importante para resgatar a confiança. Acredito no trabalho que tem sido feito", avaliou o dirigente atleticano. Na visão dele, a Jataiense colhe os frutos de um planejamento iniciado em novembro. "Eles foram letais e souberam fazer o jogo. Ficou nítido que alguns jogadores nossos caíram muito fisicamente", completou.