O Atlético-GO precisa tirar conceitos, ajustar detalhes no sistema tático e não errar como na virada sofrida para o Náutico, na noite desta quarta-feira (1º), dentro de casa, no estádio Antônio Accioly. O Dragão abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu dois gols em menos de cinco minutos na etapa final e perdeu por 2 a 1 para o Timbu.\nÉ o segundo revés atleticano na Série B, fato que o deixa pressionado para a disputa do primeiro clássico goiano na competição contra o Vila Nova, na noite de sábado (4), no OBA. O Dragão precisa dar uma resposta à derrota no Bairro de Campinas.\nO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, apontou críticas à forma como a equipe deixou escapar a vitória em casa. O dirigente procurou passar tranquilidade ao técnico Eduardo Souza, que se vê pressionado com menos de um mês de gestão no clube.