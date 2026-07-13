Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, aprovou a estreia do técnico Roger Silva, exaltou o elenco por dar a volta por cima depois da expulsão do atacante Gustavo Coutinho, e projetou contratações para a sequência da Série B, enquanto aguarda o fim do transfer ban.\n“O Atlético-GO ganhou por duas coisas: a leitura de jogo do Roger e a disposição dos jogadores. Você perder um jogador contra o time mais caro da Série B, com o maior investimento, que está lá na frente. Você jogar com dez (jogadores) todo o tempo… vou ser mais justo, acho que o Atlético-GO jogou melhor quando estava com dez”, comentou.\nNo mercado de transferências, o Atlético-GO está impedido de registrar novos jogadores desde que Alejo Cruz acionou o clube na Fifa por dívida com ele. Adson Batista comentou sobre a situação, afirmou que está trabalhando para “trazer um grande jogador” para o clube e revelou que o foco está em contratar dois atacantes de lado.