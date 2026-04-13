O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, comemorou a primeira vitória do time na Série B, diante do Londrina, por 2 a 1, mas lamentou que a equipe tenha sofrido “um sufoco que não deveria”. Além disso, o dirigente rubro-negro criticou os horários das partidas da competição nacional.\nNeste domingo (12), no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO venceu o Londrina por 2 a 1. A equipe saiu na frente com gols de Guilherme Lopes e Léo Jacó, viu os paranaenses diminuírem com o ex-atleticano Emiliano Rodríguez, mas sustentou a vitória.\n“Para mim, o mais importante foi a vitória, era importante somar pontos e esses três pontos foram fundamentais. Pena que foi sofrido. Chegou um momento em que tomamos um gol desnecessário, marcação frouxa, e passamos um sufoco que não deveria. O Atlético-GO controlou o jogo, criou muito, poderia ter matado o jogo e feito mais gols, o Kozlinski (goleiro) foi o melhor jogador do Londrina, mas o importante é a vitória”, disse.