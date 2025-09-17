O presidente Adson Batista tem elogiado repetidamente o jovem Yuri Alves, de 19 anos, e comparou a revelação do Atlético-GO ao atacante Neymar. Para o dirigente, o meia atleticano se assemelha ao atacante do Peixe, quando ele foi revelado pelo clube paulista.\nNesta terça-feira (16), Yuri Alves iniciou pela primeira vez uma partida oficial pelo Dragão. Contra o Avaí, o jogador se destacou no primeiro tempo com dribles insinuantes e facilidade para começar algumas jogadas.\n"O povo vai rir. Depois, vem uma lesão, não quero mal para ninguém. Ele (Yuri Alves) parece o perfil do Neymar quando começou. O Neymar é consagradíssimo. O Yuri Alves tem de ouvir os elogios, porque quando errar, vou criticar, vou cobrá-lo para poder buscar uma evolução. Mas ele tem muito talento. Na verdade, não gosto de jogador ruim", comparou Adson Batista.