O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, fez duras críticas à equipe que perdeu de virada para o Gama, por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly. O jogo, disputado na noite desta quarta-feira (29), eliminou o Dragão na 1ª fase do Grupo B na Copa Centro-Oeste.\nO dirigente elogiou a formação que disputa a Série B, mas avisou que fará mudanças profundas no elenco e que poucos jogadores que atuaram no torneio regional serão aproveitados na Série B e Copa do Brasil.\n"São os recados do campo. Temos de fazer reflexões profundas", disse o dirigente, que viu uma equipe apática e sem competitividade em campo, mesmo desentrosada.\n"Este time que jogou aqui terá uma reformulação profunda. Jogadores entregues e que falta um pouco de cognitivo para resolver nosso problema", criticou o dirigente do Dragão.\nSegundo ele, "o treinador tem de cantar o jogo" para que, em campo, os jogadores possam entender o que precisam fazer. Assim, "os recados do campo" são referências para as mudanças que o elenco terá a partir da próxima janela, em julho, para a transferência de jogadores.