O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, não gostou do empate de 0 a 0 diante do Athletic-MG na noite deste sábado (18), no Estádio Antônio Accioly, criticou a falta de poderio ofensivo do time e o trabalho do técnico Roger Silva, na segunda vez em que comanda a equipe. O Dragão não sofreu gols nos dois jogos com o novo treinador, mas não mostrou sintonia ofensiva.\nA equipe atleticana terminou o jogo deste sábado (18) com três atacantes de lado: Bruno José, Gabriel Paé e Léo Tocantins, e uma dobra de laterais pela esquerda, formada por Guilherme Lopes e o prata da casa Gustavo Daniel. "Teve alguns momentos em que desconfigurou o time, ficou todo desorganizado", apontou o treinador, em relação às mudanças que foram realizadas por Roger Silva na tentativa de colocar o time no ataque.\n"O time foi definhando, definhando. Mas não posso culpar o treinador. Eu tenho de oferecer qualidade para ele", reconheceu o dirigente, garantindo que, no início da próxima semana, conseguirá resolver a questão do transfer ban imposto pela Fifa e que impede a regularização de jogadores.