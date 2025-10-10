Na derrota (2 a 1) do Atlético-GO para o Coritiba, na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Couto Pereira, o time atleticano jogou de forma retraída e poderia ter sido mais intensa. Esta é a avaliação do presidente do Dragão, Adson Batista.\nSegundo ele, a equipe precisava fazer um jogo impositivo, marcando alto e atacando. "Temos de jogar em linha alta, com ousadia, coragem", recomendou o dirigente depois que a equipe perdeu a invencibilidade de oito rodadas - cinco vitórias e três empates - na Série B. "O time precisa ser ousado, corajoso", recomenda.\nLeia também\n+Técnico do Atlético-GO lamenta derrota para o líder Coritiba: "As coisas não deram certo"\nPara Adson Batista, "faltou segurar a bola, jogar no campo do adversário. Numa decisão, você precisa ter uma postura diferente", acrescentou. "Nós temos de tirar conceitos. Em Volta Redonda-RJ, será mais difícil", previu o dirigente, pela difícil situação do adversário. Segundo ele, vai conversar com o técnico Rafael Lacerda no sentido de colocar o time para cima dos adversários, pois há reduzidas chances de acesso assim como são diminutos os riscos de rebaixamento.