O presidente Adson Batista não poupou críticas após a derrota do Atlético-GO de 2 a 1, de virada, para o Goiatuba, neste sábado (7), pela 8ª rodada do Campeonato Goiano. O dirigente desabafou no estádio Divino Garcia Rosa e disse que “time de R$ 2 milhões tem que render”.\n“O torcedor do Goiatuba, quem esteve aqui no estádio, ficou com dó do Atlético-GO. Os caras maltratam a bola. Gesto técnico, tomada de decisão toda errada. Time de R$ 2 milhões tem que render, tem que entregar alguma coisa. Não dá para entrar numa apatia dessa”, desabafou o presidente Adson Batista.\nO dirigente reclamou da postura do elenco do Atlético-GO e disse que os jogadores do Dragão jogaram com “bucho cheio”. “É vergonhoso o que fizemos hoje (sábado) em Goiatuba. Parece que comeu uma feijoada, vieram com o ‘bucho’ cheio. Alguma coisa está errada e nós temos que identificar”, acrescentou.