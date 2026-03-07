O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, detonou a atuação do time no jogo de ida do Campeonato Goiano e afirmou que o Goiás, que venceu por 2 a 0 no Estádio Antônio Accioly, “engoliu” a equipe rubro-negra. O dirigente declarou que foi um dia triste para o clube e que o resultado ficou barato.\n“Temos que entender que, no futebol, quanto mais corajoso você for, determinado, ousado e tiver condição de dentro da sua casa, com uma torcida maravilhosa dessas, imprimir um ritmo, você vai ter chances. Nosso time baixou a linha, fez um jogo muito abaixo. Ficou barato para a gente. O Goiás administrou o jogo, em momento nenhum conseguimos ser superiores, em nenhum minuto do jogo”, iniciou o dirigente.\nAdson Batista afirmou que o Atlético-GO foi um time “cabisbaixo, lento e marcando frouxo”, e que apenas dois ou três atletas jogaram em um nível aceitável. Segundo o presidente, o Dragão não conseguiu ser mandante e foi previsível e “peladeiro”, dizendo que os jogadores correram errado e que a equipe estava mal posicionada, desde a formação inicial.