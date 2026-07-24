Após a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (23), pela última rodada do 1º turno da Série B, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, desabafou e disse que "a grande maioria da torcida do Atlético-GO abandonou o time". O dirigente falou em tom de cobrança aos torcedores, ressaltou que a equipe está a 2 pontos do G6 e que o "2º turno é muito promissor".\nO Atlético-GO encerrou o 1º turno da Série B com 28 pontos, em 8º lugar, a 2 pontos do Novorizontino, o 6º colocado.\nAdson Batista disse ainda que gostaria que a torcida do Atlético-GO se comportasse como a do Vila Nova.\n"O Atlético-GO tem uma torcida. Preisamos do torcedor. Igual a torcida do Vila, que está lá abraçando o Vila, que está num momento bom. Precisamos disso. Sem o torcedor para nos ajudar, é muito difícil", falou Adson.