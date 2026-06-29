O presidente Adson Batista disse que não pretende fazer loucuras para contratar um novo treinador para o Atlético-GO. O dirigente elogiou o trabalho feito pelo auxiliar Renan Brito, que integra a comissão permanente e tem atuado como interino após saída de Eduardo Souza, mas frisou que a sequência de um técnico interino possui prazo de validade.\n“Neste momento, o importante são os três pontos, porque o Atlético-GO fica a três pontos da zona de classificação (G6). A comissão permanente tem prazo de validade e sei disso. Mas o mercado não está oferecendo (boas opções)", disse o dirigente do Atlético-GO.\nNesta temporada, o clube goiano teve as gestões de Rafael Lacerda e Eduardo Souza como treinadores.\n"Não vou pegar um treinador para pagar R$ 300, 350 ou R$ 400 mil (de salários), porque a Série B não comporta isso e quem paga é irresponsável, na minha opinião. Dentro disso, vamos esperar uma boa oportunidade para trazer um treinador para ir até o final do ano", avisou Adson Batista.