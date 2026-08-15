Após a derrota para o Vila Nova por 2 a 0 no Estádio Antônio Accioly, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que o rival teve um jogo perfeito e que o Dragão falhou demais durante a partida. Por outro lado, o dirigente elogiou o público rubro-negro no clássico deste sábado (15), pela 22ª rodada da Série B.\n“Acho que o Vila fez um jogo perfeito. Tivemos problemas durante o jogo, que foram criando situações para dificultar mais ainda. No primeiro gol do Vila, nós falhamos. Clássico é detalhes. O Vila foi mais maduro, mais inteiro. Nós recuperamos o Vila e demos ainda mais moral para eles. Nossa leitura não foi boa”, comentou Adson Batista.\nDepois de criticar a torcida do Atlético-GO e cobrar uma maior presença no estádio, Adson Batista elogiou a atuação dos torcedores diante do Vila Nova, apesar do resultado negativo. No total, foram 8.783 presentes e 7.593 pagantes.