Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova no Estádio Antônio Accioly, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, falou sobre a importância de voltar a vencer um clássico, disse que o objetivo do acesso precisa ser analisado a cada partida e comentou sobre as situações do técnico Rafael Lacerda e do zagueiro Tito.
"O Vila valorizou a nossa vitória. O importante é que voltamos a ganhar clássico, e sempre com muita dignidade. Mesmo se não subirmos, se não conseguirmos o acesso, porque agora temos que ganhar tudo e é uma pressão muito grande, vamos jogo a jogo. Ganhar clássico é fundamental para qualquer equipe", disse o dirigente.
Adson Batista afirmou que, se o Atlético-GO perder algum duelo até o final do campeonato, começará a pensar com ainda mais afinco no ano que vem. No entanto, o planejamento já foi iniciado, como por exemplo nas questões das permanências de Rafael Lacerda e Tito para 2026.