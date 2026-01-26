O presidente Adson Batista elogiou o comportamento dos jogadores do Atlético-GO, que venceu o clássico contra o Vila Nova neste domingo (25), por 2 a 1. Na avaliação do dirigente, os atletas do Dragão mostraram competitividade em um cenário de dificuldade por causa das condições do gramado do OBA.\n“Clássico tem esse perfil de jogo mais pesado. O campo estava pesado por causa da chuva, então tenho que parabenizar os jogadores do Atlético-GO. Tiveram saúde e foram competitivos. A atuação foi equilibrada em todos os setores. O Igor (Henrique), Ariel, Guilherme Marques, Léo Jacó, todos jogaram muito bem”, afirmou Adson Batista.\nO treinador celebrou a vitória no clássico e disse que viu “coisas boas” no Atlético-GO. O dirigente afirmou que pretende fazer mais contratações para ter “grupo forte que traga esperança para o torcedor”.