O presidente Adson Batista elogiou a chegada do atacante David Terans ao Atlético-GO. O dirigente descreveu o atleta de 31 anos como “jogador diferente” e deu detalhes da negociação, que durou pouco mais de um mês para ser concluída e foi concluída por causa da parceria que o Dragão tem com o Fluminense, clube que detém os direitos do uruguaio.\n“É um jogador diferente. Tenho feito esse trabalho (de negociação) há um mês. Desde a viagem para os Estados Unidos (Copa do Mundo). Estive junto com o presidente do Fluminense (Mattheus Montenegro). É um jogador com muito apelo na Série A, mas ele (presidente) não quer reforçar times da Série A. O Fluminense é um grande parceiro. Isso eu vou levar para sempre. Ninguém faz o que o Fluminense está fazendo com o Atlético-GO”, disse Adson Batista.\nApesar dos elogios, o atacante ainda aguarda, com outros sete jogadores, para ser regularizado. O Atlético-GO está impedido pela Fifa, por meio de um transfer ban ativo desde o dia 14 de abril, de inscrever atletas por causa de uma dívida com o atacante Alejo Cruz. A diretoria do Dragão espera solucionar o problema nesta semana.