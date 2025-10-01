O empate sem gols com o Goiás, no estádio da Serrinha, na noite desta terça-feira (30) não foi bem digerido pelo Atlético-GO. Os atleticanos avaliam que mereciam sair do clássico com um resultado melhor. O presidente Adson Batista elogiou a atuação da equipe, mas novamente reclamou da arbitragem.\nPara o dirigente, a atuação do árbitro Lucas Paulo Torezin/PR não foi boa, já que o profissional teria picotado a partida. Na visão de Adson Batista, a CBF, por meio da Comissão de Arbitragem, precisa estar mais atenta. Ele espera um profissional mais experiente no próximo jogo, no domingo (5), no estádio Antônio Accioly, diante do Athletico-PR.\n"O juiz (Lucas Paulo Torezin) não tem preparo para apitar o clássico", criticou Adson Batista. "Eu me preocupo com a arbitragem",acrescentou.\nSegundo ele, a Série B se encontra numa fase decisiva e precisa ter bons profissionais no apito dos jogos e não se pode escalar árbitro inexperiente. "Gosto muito do (Rodrigo Cintra, coordenador da Comissão de Arbitragem). Mas hoje (terça-feira, 30) veio aqui um árbitro mal intencionado. Um árbitro que só apitou para a casa. O Goiás tem alguma coisa com isso? Não tem", protestou o dirigente atleticano.