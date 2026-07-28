Após a vitória do Atlético-GO por 3 a 1 sobre o Operário-PR no Estádio Antônio Accioly, o presidente Adson Batista garantiu que o time vai brigar para subir, prometeu resolver o transfer ban, elogiou a torcida e admitiu não saber como vai pagar a conta dos reforços.\nA torcida do Atlético-GO escutou a reclamação do presidente e compareceu em maior número no estádio Antônio Accioly. Depois do jogo contra o Cuiabá, na 19ª rodada, o dirigente disse que a torcida abandonou o Dragão e cobrou maior presença dos atleticanos, comparando até com a presença dos torcedores do Vila Nova nos jogos do clube colorado.\nContra o Operário-PR, o Atlético-GO registrou seu maior público nesta Série B. Foram 4.348 presentes, sendo 3.756 pagantes.\n“Eu fiquei muito satisfeito (com a presença da torcida), energia boa. Mas o torcedor não é burro. Ele se comportou como hoje porque viu que o time competiu muito, é o mesmo time que lá atrás ninguém prestava”, acrescentou Adson Batista.