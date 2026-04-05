O presidente Adson Batista foi crítico em relação ao lance que definiu o clássico contra o Vila Nova. Neste sábado (4), o time colorado venceu o Atlético-GO por 2 a 1, de virada. O gol da vitória do Tigre saiu em um erro do goleiro Vladimir.\nA jogada ocorreu aos 42 minutos, após recuo do zagueiro Tito, o goleiro Vladimir dominou mal e não teve resposta rápida à pressão do atacante Gustavo Puskas. O jogador de 18 anos desarmou o defensor, virou e bateu para o gol que estava livre.\nSegundo Adson Batista, antes da partida, ele conversou com o técnico Eduardo Souza e outras pessoas da delegação do Atlético-GO e pediu para evitar lances de recuo de bola para o goleiro Vladimir.\nTécnico do Atlético-GO explica mudança de goleiro e lamenta derrota em "jogo controlado"\nGuto Ferreira enaltece elenco do Vila Nova após vitória contra o Atlético-GO: "Não abrem mão de lutar"