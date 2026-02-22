O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que o time conseguiu um resultado muito bom contra o Vila Nova, ao vencer em casa por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Goianão, mas ressaltou que faltou maturidade para definir a classificação e que a equipe poderia, pelas circunstâncias, ter conseguido um placar melhor.\n“Não foi um jogo bonito de se ver. Foi um jogo muito pegado, de muita marcação. Eu gostei do espírito da equipe do Atlético-GO, que foi eficiente, teve as chances e fez os gols. No 2º tempo, se tivéssemos buscado ousadia, jogar no campo do adversário, nós poderíamos ter saído daqui classificados. Mas agora está em aberto. Vamos jogar na casa do Vila, com a torcida deles. Vai ser um jogo dificílimo”, comentou.\nAntes do clássico, Adson Batista havia criticado a escolha de Breno Souza como árbitro do jogo por julgá-lo como inexperiente. Após o apito final, o dirigente rubro-negro declarou que, na visão dele, o árbitro não participou de nenhum lance que pudesse ter definido o confronto e analisou a reclamação do Vila Nova de um suposto pênalti em cima de Rafa Silva, que foi assinalado fora da área.