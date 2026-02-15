Após o empate em 1 a 1 contra a Abecat, que rendeu ao Atlético-GO a classificação para as semifinais do Campeonato Goiano, o presidente rubro-negro Adson Batista avaliou a partida, minimizou o erro do goleiro Paulo Vitor e criticou a desconcentração dos jogadores. Segundo o dirigente, eles entraram “em ritmo de Carnaval”.\n“O Atlético-GO não fez um bom jogo hoje (domingo, 15). Esse time nosso tem um perfil que precisamos saber administrar, porque é um time que perde a concentração muito fácil. Como ganhou de 3 a 0, jogando muito bem, jogou aqui desconcentrado, em ritmo de Carnaval”, comentou.\nAdson Batista pontuou que alguns atletas “entraram numa preguiça danada” e citou nomes como o atacante GH, que “entrou achando que era o Maradona, querendo dar tapa (para o lado)”. Mesmo assim, valorizou o time e manteve a confiança lá em cima para a sequência do Estadual.