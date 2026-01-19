O presidente Adson Batista disse que é a favor do clássico contra o Vila Nova ser disputado com as duas torcidas, desde que a Polícia Militar dê segurança para os torcedores e o jogo seja disputado no estádio Serra Dourada, como é a intenção do clube colorado. A partida será disputada no próximo domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Goiano.\nO dirigente, no entanto, frisou que é contra a presença das duas torcidas em clássicos disputados nos estádios particulares. Neste domingo, o Atlético-GO empatou por 1 a 1 com o Goiás no Accioly, que recebeu apenas torcedores do Dragão.\n“Eu manifestei sobre isso, o Vila tem toda condição e direito de marcar onde quiser. Se a nossa polícia conseguir dar tranquilidade para as duas torcidas estarem no Serra Dourada, não vejo problemas. O que eu não quero é (duas torcidas) no Accioly, na Serrinha, no OBA. Aí é só organizada, quebram tudo. Ninguém vai pagar algo se quebrarem aqui no Accioly. Quem sabe o Hugo com essa atitude consegue recuperar as duas torcidas. Tem que ter respeito”, opinou Adson Batista.