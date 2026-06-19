O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, saiu da Ilha do Retiro, no Recife, no final da noite desta quinta-feira (18), com duas sensações: a de que o time merecia um resultado melhor do que o empate (1 a 1) com o Sport e que, ao mesmo tempo, a equipe foi premiada pelas chances criadas. Somente nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos, o atacante Léo Jacó empatou a partida, garantindo mais um ponto na Série B. O time rubro-negro poderia ter conquistado a vitória, mas errou muitos gols.\nO assunto no Atlético-GO e que o dirigente precisou abordar é a contratação do próximo treinador. Adson Batista elogiou o trabalho do interino, Renan Brito, e do auxiliar, Luciano Deitos, e garantiu que está atento ao mercado, mas com cautela.\n"Não tem aceleração (nas negociações). O próprio Sport trabalha com um interino (Márcio Goiano) há algum tempo. Não vou trazer um novo treinador só por trazer, para dar satisfação", ressaltou o presidente atleticano.