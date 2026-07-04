A goleada de 3 a 0 imposta pelo Novorizontino ao Atlético-GO, na tarde deste sábado (4), em Novo Horizonte (SP), no Estádio ismael Jorge de Biasi, deve provocar mudanças no elenco e acelerar a contratação do novo treinador para assumir o time na vaga do interino, Renan Brito. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, fez duras críticas à atuação da equipe no interior paulista e prometeu ação para buscar um novo técnico.\nO Dragão soma 21 pontos na Série B e se vê muito distante, do ponto de vista técnico e tático, de uma equipe competitiva para brigar pelo acesso à elite nacional. Ao avaliar a atuação do time e o resultado, ele disse que "foi a pior atuação" na Segundona.\n"Vamos acelerar, vamos ter de trazer um treinador. As opções não são boas, não tem o perfil que queremos. Mas teremos de trazer um treinador, porque sem um treinador não podemos ficar", apontou o presidente do Atlético-GO, que promete trabalhar para uma virada de comportamento no clube.