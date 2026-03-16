O Atlético-GO voltou a decidir o título do Estadual após o tri conquistado em 2022, 23 e 24. Porém, amargou o vice da competição na final contra o Goiás. Na opinião do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, a conquista alviverde foi legítima e não há reparos. Ao mesmo tempo, o dirigente atleticano avaliou que perdeu o título por causa da derrota no clássico de ida, quando a equipe esmeraldina venceu por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly.\nSegundo ele, a ordem é se recuperar da perda do título e se preparar para outro jogo decisivo, contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira (18), em jogo válido pela 4ª fase da Copa do Brasil, no Bairro de Campinas.\n"Gostei do nosso time. O Atlético-GO jogou como o Atlético-GO deve jogar. Tivemos chances de gol, mas perdemos o título em casa, no primeiro jogo. O Goiás merece o título. Não há reparos quanto a isso. Sei ganhar e sei perder", disse o dirigente, que promete algumas mudanças no elenco nos próximos dias.