O presidente Adson Batista reclamou da escolha do árbitro Breno Souza para apitar o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano entre Atlético-GO e Vila Nova. O dirigente já havia criticado o árbitro após a goleada (3 a 0) sobre a Abecat, em Ouvidor GO, pelas quartas de final do Estadual.\nBreno Souza foi chamado de "caseiro" pelo dirigente atleticano por permitir que os jogadores da Abecat tentassem intimidar os atleticanos, segundo Adson Batista. Agora, o árbitro volta a ser escalado para um jogo decisivo.\n"Não gosto de avaliar arbitragem no pré-jogo, para não criar uma pressão desnecessária. Reitero meu posicionamento de que a federação (FGF) tem de revelar novos árbitros, mas decisão não é lugar para revelar árbitros", criticou o dirigente atleticano.\n"Fica aqui minha avaliação: a federação tem todas as condições de revelar novos árbitros durante o campeonato, mas na decisão precisa ter árbitros mais capacitados e com maior experiência", repetiu Adson Batista.