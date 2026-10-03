A sete jogos do fim da Série B e dentro do G6, o Atlético-GO quer evitar empolgação exagerada antes da hora, como garantiu o presidente do clube, Adson Batista, após a vitória por 2 a 0 sobre o América-MG no Estádio Antônio Accioly, na tarde deste sábado (3), pela 31ª rodada da Segundona. O dirigente sugeriu que houve incentivo financeiro de concorrentes para que o Coelho ganhasse do Dragão em Goiânia.\nAdson Batista também pediu concentração e "olhar para dentro" na busca pelo acesso.\n"A gente sabe que tinha mala aqui hoje, sou do futebol, tenho informações. Tem que estar atento, mas olhar para dentro e preocupar com a gente. Não adianta ficar aqui torcendo contra, tem que fazer a nossa parte. Tem quatro vagas (para a Série A), queremos uma. Que os outros corram atrás das outras três", falou Adson Batista.