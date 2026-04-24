O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, valorizou o empate de 0 a 0 diante do Athletico-PR na noite desta quinta-feira (23), na Arena da Baixada, em Curitiba. O Dragão segurou a pressão adversária e vai definir a vaga em Goiânia, no dia 14 de maio.\n"A atuação foi muito boa. Todos muito focados, Jogo de alto nível, pressão muito grande, a torcida é muito intensa. Jogo grande. Mostrou que o Atlético-GO tem camisa. Foi o que falei numa reunião que fizemos. O Atlético-GO não pode jogar no nível que vinha jogando", falou o dirigente atleticano. "Gostei da disposição, da coragem de enfrentar um time de Série A", acrescentou.\nNa partida disputada na capital paranaense, Adson Batista também lembrou a preocupação que o clube e a comissão técnica têm pela recuperação de alguns jogadores do elenco atual. Ele citou como exemplo o atacante Bruno José, criticado pela torcida atleticana quando está atuando no Estádio Antônio Accioly.