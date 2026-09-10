O Atlético-GO foi resiliente para conquistar a vitória (2 a 1) sobre o Ceará, na noite desta quarta-feira (9), no estádio Antônio Accioly. O Dragão soma 43 pontos, está em 7º lugar e volta a campo no domingo (13) para medir forças com o Criciúma. O presidente Adson Batista afirma que a partida é decisiva, conta com a presença da torcida e valorizou a entrega do time no segundo tempo diante do Vozão, quando o volante Netinho foi expulso por fazer gesto obsceno ao adversário.\n"Temos de buscar tirar conceitos, mesmo na vitória. Valeu demais pela vitória, foi na superação. Gostei do time", destacou o dirigente atleticano, pontuando que o Atlético-GO se perdeu em alguns momentos, como quando o zagueiro paraguaio Junior Barreto errou a saída de bola que resultou no gol do Ceará e na expulsão infantil do volante Netinho.