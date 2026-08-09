O presidente Adson Batista voltou a cobrar a presença da torcida do Atlético-GO, desta vez para o clássico contra o Vila Nova. Os times vão se enfrentar no sábado (15), no estádio Antônio Accioly, pela 22ª rodada da Série B.\nEssa não é a primeira vez que o dirigente cobra a presença da torcida. Depois da vitória contra o Cuiabá na 19ª rodada, ele disse que a torcida do Atlético-GO tinha que ser “igual a do Vila” e lotar o Accioly. Os torcedores registraram o maior público da equipe na Série B, com 3.756 pagantes na vitória de 3 a 1 sobre o Operário-PR na rodada seguinte.\nAgora é a hora do torcedor mostrar que vai fazer a diferença. Não é possível que a torcida do Atlético-GO não vá nesse clássico tão importante contra o Vila Nova. Espero que a gente consiga uma vitória que seria espertíssima para nós na competição”, cobrou o presidente.