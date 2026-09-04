O presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, foi ao CT Edmo Pinheiro nesta sexta-feira (4) e se reuniu com o elenco antes do jogo contra o Fortaleza. O dirigente não quis conceder entrevista após a reunião com os atletas.\nPaulo Rogério Pinheiro chegou pouco antes das 8h30 no CT e se reuniu com os atletas. O dirigente também conversou com alguns funcionários do clube esmeraldino na sequência. As conversas duraram pouco menos de uma hora.\nA partir das 9h30, os jogadores foram para o gramado para o último treino antes do jogo contra o Fortaleza. Paulo Rogério Pinheiro assistiu a atividade ao lado do gerente de futebol Eduardo Pinheiro, do diretor de futebol Michel Alves e do analista de mercado Mariel Mees.\nA pauta das reuniões com jogadores e funcionários foi sobre o que está sendo feito para o clube pagar os salários atrasados. Além do elenco, alguns funcionários estão com pagamentos atrasados.