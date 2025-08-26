O presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, não gostou do Vitória ter procurado o estafe do técnico Vagner Mancini sem ter conversado com a diretoria esmeraldina para uma possível contratação do treinador. Nesta terça-feira (26), o dirigente disse que poderia ter tido uma conversa entre as diretorias.\n“Não é legal o que aconteceu, mas o futebol é isso. O Vitória mandou mensagem pedindo desculpas pelo fato. Agora é bola pra frente, o Vitória tem que lutar para ficar na Série A. É um time coirmão, não vou atacar o presidente (Fábio Mota) ou a instituição. Eles viram que não foi bonito, poderiam ter conversado conosco. Temos bom relacionamento por causa do Rato e por causa do Lepo. Não precisamos partir para isso. O Goiás está de portas abertas, se quiserem comprar jogador nosso pode falar com o presidente e seguimos”, desabafou Paulo Rogério - as menções ao meia-atacante Wellington Rato e o lateral Willean Lepo são pelo fato dos atletas estarem emprestados pelo clube rubro-negro.