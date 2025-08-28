Em entrevista coletiva na noite desta quinta-feira (28), o presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Décio Caetano, afirmou que a proposta apresentada pela Reag Investimentos neste momento está suspensa e que será retomada assim que uma nova empresa for apontada como substituta. Além disso, o dirigente deu mais detalhes sobre o processo de SAF no time colorado.\n"O Vila Nova, desde 2019, vem passando por um processo de reestruturação na parte administrativa, financeira, contábil, isso é nítido. Em 2021, contratamos uma empresa de consultoria para nos ajudar na estruturação do clube como SAF. Até ontem, já havíamos recebido quatro propostas de investidores, inclusive uma delas em junho, de um grupo argentino. Essa proposta está na mesa ainda. Sempre tratamos as propostas com muita diligência, muito critério, se a proposta realmente traria benefício e mudaria de patamar o Vila Nova. Essas propostas não avançaram porque entendíamos que não era o melhor para o clube. Em nenhuma delas aceitamos negociação de patrimônio do clube, como OBA ou CT", afirmou Décio Caetano.