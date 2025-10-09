A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi nomeada pela Fifa para integrar a Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino. O mandato na comissão permanente terá início em 2025 e se estenderá até 2029, período no qual Leila terá poder consultivo em decisões estratégicas.\nA empresária atuará especificamente na pasta de competições do futebol masculino dentro da estrutura da comissão. O grupo é composto por aproximadamente 20 pessoas, distribuídas entre diferentes regiões do mundo.\nLeia também\n+Vagner Mancini segue no Goiás, mas situação pode ser reavaliada nos próximos dias\nA nomeação coloca Leila como única representante feminina entre os indicados brasileiros para a comissão. Ao lado dela, foram convocados Thairo Arruda, CEO do Botafogo, Júlio Avellar, diretor de competições da CBF, e Samir Xaud, presidente da entidade nacional.