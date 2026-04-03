O Vila Nova e o esporte goiano estão de luto nesta sexta-feira da Paixão por causa da morte de Paulino Vilela, de 68 anos, que morreu na quinta-feira (2). Ele é ex-dirigente do clube colorado e também ocupou cargos no Conselho Deliberativo.
O corpo de Paulino Vilela foi velado na manhã desta sexta-feira (3) e seguirá para Rubiataba, onde haverá outro velório a partir das 13 horas e sepultamento às 17 horas.
O momento mais marcante de Paulino Vilela à frente do Vila Nova, foi quando era presidente em 1996. Naquele ano, o Vila Nova conquistou o primeiro título nacional na história do clube: a Série C do Campeonato Brasileiro.
O time vilanovense foi campeão invicto, garantindo o troféu de campeão em Ribeirão Preto (SP), com vitória sobre o Botafogo-SP por 1 a 0 com gol de Sabino. O elenco tinha jogadores experientes, como Sabino, Moisés e Mona, e pratas da casa, como Roni, Caça e Tim.