Marcelo Teixeira, presidente do Santos, afirmou que a renovação de Neymar é prioridade para a próxima temporada. O mandatário do Peixe, inclusive, chegou ao Prêmio do Brasileirão 2025 acompanhado de Neymar pai.\n"A renovação do Neymar, que é prioridade no Santos neste momento... Porque tudo passa pelo orçamento. Temos um orçamento que é baseado naquilo que podemos gastar. Estamos conversando e negociando em busca de encontrar um denominador comum, adequando o contrato atual do Neymar para 2026", disse Marcelo Teixeira.\nLeia também\n+Goiás contrata técnico Daniel Paulista\nAo citar o orçamento, o presidente do Santos depois explicou que o tamanho do contrato e o peso financeiro da vinda de Neymar eram necessários para um ano de volta à Série A e tentativa de crescimento de receitas.\nTeixeira e Neymar pai aproveitaram a vinda ao Rio de Janeiro para conversar a respeito. Eles chegaram ao mesmo tempo ao evento da CBF.