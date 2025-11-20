Com a sua gestão como presidente do Vila Nova chegando ao fim, Hugo Jorge Bravo, que deve continuar trabalhando na diretoria do clube, projetou o ano de 2026 e revelou que serão feitas pelo menos dez contratações para a próxima temporada. O dirigente também alertou sobre os perigos de uma SAF - o time recebeu propostas ao longo dos últimos meses, a última delas na véspera da gestora de fundos que apresentou ser alvo de investigação.\nLeia também\n+ Aos 41 anos, Ralf se despede do Vila Nova e refuta aposentadoria: "Tenho lenha para queimar"\nNeste ano, o Vila Nova fez 27 contratações. Entre elas, 14 foram antes do início do Goianão, e a tendência é de que o clube siga a mesma média em 2026. Desses 14 jogadores contratados entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, 8 deixaram o clube antes mesmo do desfecho da temporada.