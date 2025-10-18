Depois da derrota por 1 a 0 contra o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, “jogou a toalha” pelo acesso à Série A. O dirigente também cobrou mais protagonismo do setor ofensivo e revelou problemas financeiros pelos quais o clube está passando no momento.\n“Foi o 8º clássico nosso no ano, tínhamos as nossas pretensões no campeonato. Era uma oportunidade ímpar de terminar o ano sem perder um clássico, já havíamos batido cinco e empatado dois, mas infelizmente o resultado veio e nos deixa em uma situação sem chance alguma de atingir o tão sonhado acesso à Série A. Agora cabe a nós conquistar logo esses 45 anos que a gente sempre comenta e algumas pessoas deturpam, talvez por analfabetismo funcional. Para chegar aos 63, 64, precisamos chegar aos 45”, declarou.