A derrota (3 a 1) para a Jataiense, em Jataí, não foi bem digerida no Atlético-GO. O Dragão joga pressionado pela necessidade de vitória no clássico do próximo domingo (25), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), diante do Vila Nova.A comissão técnica atleticana vai mudar o time, pois não relacionou no meio de semana os meias Igor Henrique (com desgaste físico) e Guilherme Marques (foi poupado depois de atuar um tempo no empate de 1 a 1 com o Goiás, para se preparar melhor fisicamente). O atacante Jean Dias, expulso, é desfalque.A ausência dos meias foi lamentada no Sudoeste, principalmente Igor Henrique, autor de um gol na vitória (2 a 1) sobre a Aparecidense e titular nas três rodadas iniciais como volante. Guilherme Marques teve atuação elogiada no clássico contra o Goiás - empate por 1 a 1 no Accioly.Igor Henrique deve entrar no lugar de Klebert ou de Geovane, enquanto Guilherme é candidato a jogar na vaga dos meias Lima ou Jader.O técnico Rafael Lacerda sabe que precisa de dar uma resposta positiva no clássico e ela passa por um bom resultado sobre o ex-clube. Ano passado, Lacerda conseguiu uma reabilitação diante do Vila Nova, com triunfo de 1 a 0 na Série B depois de o Dragão ter sido goleado (3 a 0) pelo Volta Redonda-RJ. No outro clássico em que comandou o time atleticano, houve empate sem gols diante do Goiás na Segundona.Em Jataí, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que não é momento de desespero, mas espera que o time consiga ser competitivo e não perder o clássico.Em situações anteriores, o dirigente pressionou muito o elenco após resultados negativos, como na derrota (4 a 2) para o Goiânia, no clássico que foi disputado em 2023. À época, ele fez troca na comissão técnica - o preparador físico Luis Fernando Goulart e o treinador de goleiros Markus Vinícius foram demitidos após a partida. “Eu não vou criar terrorismo porque quando preciso, eu crio”, avisou o dirigente do Atlético-GO.O presidente também revelou, em Jataí, que o clube deve negociar o lateral esquerdo Guilherme Romão, autor do gol de honra na derrota por 3 a 1. O jogador foi capitão do time na reta final da Série B, se recuperou e tem propostas de alguns clubes para sair. O lateral pode ficar fora do time nas próximas rodadas do Estadual.